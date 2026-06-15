Accidente múltiple en Castaños deja tres heridos: Carretera Federal 57

CASTAÑOS COAH.-La velocidad volvió a convertirse en un factor de riesgo sobre la Carretera Federal 57, donde un aparatoso accidente múltiple dejó tres personas lesionadas, severos daños materiales y una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 142, en un tramo donde el tránsito fue parcialmente afectado mientras se desarrollaban las labores de rescate y los trabajos periciales.

El accidente ocurrió en el kilómetro 142 de la Carretera Federal 57, afectando el tránsito en la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas en el lugar, un automóvil Nissan Sentra que se desplazaba con dirección al sur salió de su trayectoria al perder estabilidad. La unidad cruzó hacia el carril opuesto y se estrelló violentamente contra una camioneta Dodge Durango roja que circulaba en sentido contrario.

La fuerza del impacto no detuvo al vehículo compacto. Sin control, continuó avanzando sobre la carpeta asfáltica hasta chocar prácticamente de frente contra una camioneta Jeep Cherokee.

La segunda colisión provocó que la camioneta terminara fuera del camino, entre la maleza ubicada a un costado de la carretera.

El Nissan Sentra perdió el control y chocó contra una camioneta, provocando un incendio en el vehículo.

Los daños sufridos por el Nissan fueron de tal magnitud que la unidad comenzó a incendiarse pocos minutos después del accidente, generando momentos de tensión entre los ocupantes y conductores que transitaban por la zona.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Castaños arribaron rápidamente para combatir el fuego y evitar que las llamas consumieran por completo el automóvil o alcanzaran otras unidades.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a tres personas lesionadas en el lugar y posteriormente las trasladaron al Hospital San José de Monclova para una valoración médica especializada. Las autoridades informaron que las heridas no ponían en riesgo la vida de los afectados.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital San José de Monclova.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron el peritaje correspondiente y establecieron de manera preliminar que el conductor del Nissan Sentra habría sido el responsable del accidente al invadir el carril contrario tras perder el control de la unidad.