Bomberos controlan incendio en propiedad abandonada en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia rompió la tranquilidad de la madrugada de ayer, luego de que un incendio registrado en unas tapias de la Zona Centro encendiera las alertas entre autoridades y vecinos del sector.

El reporte ingresó a los números de emergencia cuando ciudadanos advirtieron la presencia de una columna de humo y fuertes llamaradas que salían de una propiedad abandonada ubicada sobre la calle Miguel Blanco, en el corazón de la ciudad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y localizaron el fuego propagándose en el interior del inmueble. Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran estructuras cercanas, los tragahumo desplegaron maniobras de contención y ataque directo para evitar que la situación escalara.

Mientras los rescatistas combatían el siniestro, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal procedieron a acordonar el perímetro, restringiendo la circulación vehicular y peatonal para garantizar la seguridad de los presentes y facilitar las labores de emergencia.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, los bomberos lograron controlar y sofocar por completo el incendio, evitando mayores afectaciones en la zona.

A pesar de la magnitud de las llamas observadas a distancia, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas aledañas. Las autoridades permanecieron en el sitio realizando labores de enfriamiento e inspección para descartar una posible reactivación del fuego.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían dado a conocer las causas que originaron el siniestro.