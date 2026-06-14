Violencia intrafamiliar en Monclova: hombre herido con martillo

MONCLOVA, COAH. - La violencia intrafamiliar volvió a encender las alarmas durante la madrugada de ayer en la colonia Mirador, luego de que una fuerte discusión entre una pareja terminara con un hombre lesionado por un golpe en la cabeza, presuntamente provocado con un martillo.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Guadalajara y Ocampo, donde vecinos reportaron al sistema de emergencias una intensa pelea acompañada de gritos y golpes al interior de la vivienda.

Al arribar al lugar, elementos del Departamento de Seguridad Pública localizaron a Juan Jesús Rodríguez, de 44 años de edad, quien presentaba una lesión en la cabeza. De acuerdo con la información recabada en el sitio, el hombre habría sido agredido por su esposa, identificada como Amanda Guadalupe Martínez Pérez, durante el desarrollo del conflicto familiar.

Según los primeros datos obtenidos por las autoridades, la discusión subió de tono hasta convertirse en una confrontación física. En medio del altercado, la mujer presuntamente tomó un martillo y golpeó a su pareja, causándole una herida que requirió atención médica inmediata.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al reporte para brindar los primeros auxilios al lesionado, quien fue valorado en el lugar tras presentar una herida en la región craneal.

Mientras tanto, los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos para integrar el informe policial. El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes, quienes determinarán las acciones legales procedentes derivadas de este nuevo episodio de violencia familiar.

La intervención oportuna de los cuerpos de emergencia permitió controlar la situación y atender al afectado tras la agresión registrada durante la madrugada.