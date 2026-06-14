Joven lesionado en cabalgata de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA COAH. - La tradicional cabalgata organizada con motivo del aniversario del ejido San Antonio de la Cascada estuvo a punto de convertirse en una tragedia, luego de que un joven participante resultara lesionado al caer violentamente de su caballo mientras avanzaba junto al contingente de jinetes.

Los hechos ocurrieron durante el recorrido que partió del ejido Sardinas con destino al municipio de San Buenaventura. En medio de la travesía, Eliud Misael Hernández, de 26 años, perdió el control de su montura y terminó impactándose contra el suelo, sufriendo diversos golpes que alarmaron de inmediato a quienes lo acompañaban.

Testigos de la caída señalaron que el joven quedó lesionado tras el fuerte impacto, situación que obligó a suspender momentáneamente el avance del grupo mientras se solicitaba apoyo de emergencia.

Fue Porfirio Hernández, de 29 años, quien rápidamente pidió el auxilio de las corporaciones de seguridad y rescate al percatarse de la gravedad de las lesiones que presentaba su compañero.

Minutos después arribaron paramédicos del cuerpo de Bomberos de San Buenaventura, quienes brindaron atención prehospitalaria en el lugar. Tras una valoración inicial, determinaron que era necesario trasladarlo de inmediato a una institución médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

El lesionado fue llevado a la sala de urgencias del Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica para recibir atención especializada.

La intervención oportuna de los cuerpos de rescate permitió que el joven recibiera asistencia inmediata, evitando mayores complicaciones. El incidente marcó la jornada festiva, recordando los riesgos que implica participar en este tipo de actividades ecuestres, incluso dentro de eventos recreativos y tradicionales.