Tráiler volcado causa caos vial en Castaños: cierre total de carretera

CASTAÑOS, COAH.– Lo que parecía un viaje rutinario para cientos de conductores terminó convirtiéndose en una larga espera bajo el sol, luego de que un tráiler cargado con cartón se volcara aparatosamente sobre la carretera federal número 53, provocando el cierre total de la circulación en ambos sentidos.

El accidente se registró durante la mañana del lunes en el kilómetro 116 de la vía Monclova-Monterrey, en una zona cercana a los límites entre Coahuila y Nuevo León. La pesada unidad terminó recostada sobre la carpeta asfáltica, bloqueando por completo el paso de vehículos particulares, autobuses de pasajeros y unidades de carga que transitaban por una de las rutas más importantes de la región.

La escena generó un verdadero caos vial. Decenas de conductores permanecieron detenidos durante horas sin posibilidad de avanzar, mientras largas filas de vehículos se extendían por varios kilómetros en ambos sentidos de la carretera.

Entre los afectados se encontraban familias que viajaban por vacaciones, trabajadores del transporte y automovilistas que se dirigían a sus centros laborales, quienes tuvieron que soportar la incertidumbre mientras las autoridades realizaban las maniobras para liberar la vía.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos y personal de Protección Civil acudieron al lugar para acordonar el área, desviar la circulación y evitar que ocurrieran accidentes adicionales derivados de la congestión vehicular.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso de la volcadura, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales. Sin embargo, la magnitud del percance obligó a movilizar equipo especializado y varias grúas de gran capacidad para retirar la unidad siniestrada.

Las labores para despejar la carretera se prolongaron durante varias horas debido al peso de la carga y a la posición en que quedó el tráiler, situación que complicó las maniobras de rescate y remoción.

Fue hasta avanzada la jornada cuando las autoridades lograron liberar parcialmente la circulación, permitiendo que el tránsito comenzara a fluir de manera gradual y que los cientos de viajeros afectados continuaran finalmente con su camino.