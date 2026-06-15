Motociclista Diego resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado la tarde del lunes en calles de la colonia Pípila, generando la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 18:00 horas en el cruce de las calles Juan Navarrete y Rosario, donde vecinos del sector escucharon el estruendo de la colisión y salieron de sus viviendas para observar lo ocurrido.

El afectado fue identificado como Diego, de 19 años de edad, quien conducía una motocicleta Italika color gris con dirección al oriente de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la intersección continuó su trayecto sin percatarse de las condiciones de la vialidad, lo que provocó que terminara impactándose contra un automóvil KIA manejado por Juan David.

La fuerza del choque lanzó al motociclista contra el pavimento, donde quedó tendido por algunos instantes con visibles golpes y diversas contusiones, situación que alarmó a quienes se encontraban cerca del lugar.

Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando minutos después socorristas que brindaron atención prehospitalaria al joven. Tras una valoración médica, se determinó que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo de urgencia a un hospital.

Por su parte, el conductor del KIA, quien regresaba a su domicilio en la colonia Del Río después de acudir a comer a un establecimiento de la ciudad, resultó ileso, aunque su vehículo presentó daños materiales de consideración en uno de sus costados.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y recabar los testimonios de los involucrados.

Las investigaciones preliminares apuntaron a que el motociclista habría ingresado al crucero sin realizar las maniobras preventivas necesarias, por lo que fue señalado como presunto responsable del accidente que por fortuna no dejó consecuencias mayores.