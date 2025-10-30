Adolescente estampa moto en camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente resultó lesionado luego de estrellar su motocicleta contra una camioneta, en un aparatoso accidente ocurrido la noche del miércoles en pleno Centro de la ciudad, cuando presuntamente circulaba a exceso de velocidad por el acotamiento.

El joven lesionado fue identificado como Manuel Josafat 'N', de 17 años de edad, quien conducía una motocicleta TVS color azul con gris sobre la calle Juárez, en dirección al sur. Según testigos, el menor rebasaba a varios vehículos cuando, al llegar al cruce con la calle Génova, chocó violentamente contra una camioneta Chevrolet Tracker conducida por Mónica Sifuentes Siller.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer realizaba la maniobra para estacionarse frente a un negocio del sector justo cuando el motociclista intentó pasar por su costado derecho, lo que provocó el fuerte impacto.

A consecuencia del choque, el adolescente salió proyectado y terminó sobre el pavimento, sufriendo múltiples golpes en el cuerpo. Vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente corrieron en su auxilio y solicitaron apoyo inmediato al número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y brindaron los primeros auxilios a Manuel Josafat 'N', quien fue trasladado a la clínica número 7 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. El peritaje preliminar indicó que el motociclista habría sido el responsable del percance al conducir por el acotamiento y a velocidad inmoderada.

El área fue acordonada momentáneamente para retirar los vehículos involucrados y restablecer la circulación en una de las zonas más transitadas del primer cuadro de la ciudad.