Incendio desatado por hombre sin hogar en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Para mitigar el frío, un hombre en situación de calle originó un incendio esta mañana al encender una pequeña fogata para calentarse en un predio baldío donde actualmente vive. El fuego, que comenzó como una simple lumbre, se descontroló rápidamente y amenazó con extenderse por toda la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas en un terreno abandonado ubicado en la colonia Guadalupe, específicamente en el cruce de Juventino Rosas con Manuel Acuña.

El hombre, identificado como Eithel Larrea Salazar, originario de Guayaquil, Ecuador, relató a las autoridades que su intención era simplemente encender una pequeña fogata para combatir el intenso frío, pero las llamas se propagaron más de lo esperado, consumiendo maleza, basura y objetos acumulados en el solar.

Ante la creciente alarma, Larrea Salazar intentó controlar el fuego por su cuenta.

Según su testimonio, acudió a una tienda de conveniencia cercana para solicitar un extintor, pero fue ignorado por los empleados del establecimiento, quienes lo tacharon de "loco" y se negaron a ayudarlo.

Desesperado, regresó al predio, donde intentó apagar el incendio con cubetas de agua y trapos húmedos, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Afortunadamente, al lugar arribaron rápidamente elementos del Departamento del Heroico de Bomberos, quienes iniciaron las labores de enfriamiento y sofocaron el fuego antes de que pudiera alcanzar viviendas cercanas o causar mayores daños materiales. Las maniobras de los rescatistas permitieron controlar la situación en cuestión de minutos, evitando una tragedia mayor.

Por su parte, la Policía Municipal también se presentó en el lugar para tomar conocimiento del siniestro y entrevistar al responsable de la fogata.

Tras las investigaciones preliminares, Eithel Larrea Salazar fue detenido por haber provocado el incendio, quedando a disposición de las autoridades correspondientes bajo una falta administrativa.