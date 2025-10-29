Hombre de 79 años se lesiona al caer de una escalera en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 79 años resultó lesionado la tarde de ayer después de caerse de una escalera en su domicilio ubicado en la calle Reforma, en la colonia El Pueblo.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:37 horas, cuando el hombre, identificado como Víctor González Luna, sufrió una caída de aproximadamente un metro de altura.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, los vecinos de la zona solicitaron asistencia médica de inmediato, indicando que el hombre presentaba dolor intenso en la cabeza tras la caída. Afortunadamente, González Luna estaba consciente en el momento del accidente.

Elementos de la unidad 214 de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo en la atención del herido. Los oficiales lograron contactar a Niza Verónica, quien se identificó como familiar del lesionado. Tras la revisión inicial, la situación fue considerada grave, por lo que se solicitó la presencia de los paramédicos.

Sus familiares indicaron que se percataron de la caída del adulto mayor gracias a las cámaras de seguridad.

Con ello se pudo confirmar que la caída ocurrió cuando Víctor González Luna perdió el equilibrio mientras subía la escalera, lo que provocó que cayera de frente.

Aunque las lesiones no fueron graves, su edad avanzada generó preocupación por posibles complicaciones.

Poco después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para auxiliar al herido.