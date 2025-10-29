Operativo de búsqueda tras agresión nocturna en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una menor de 17 años vivió momentos de terror la noche del miércoles luego de ser interceptada por un exconvicto que intentó ultrajarla sexualmente cuando caminaba rumbo a su domicilio en la colonia Lucrecia Solano. Gracias a su rápida reacción, la joven logró escapar y ponerse a salvo, mientras que el agresor huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, el individuo salió recientemente del penal, donde purgó una condena por el delito de homicidio. Vecinos del sector señalaron que su presencia en la zona ya había causado inquietud, pues en ocasiones anteriores había intentado acercarse a la víctima sin motivo aparente.

La menor relató que el sujeto la tomó por la espalda cuando caminaba sola, intentando someterla, pero consiguió zafarse y correr hasta su casa, donde su madre la auxilió y de inmediato solicitó apoyo al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a la joven por una crisis nerviosa. Mientras tanto, los oficiales desplegaron un operativo de búsqueda por calles aledañas, aunque el responsable no fue localizado.

Autoridades confirmaron que el presunto agresor fue identificado gracias a testimonios de los vecinos, y ya se cuenta con datos que permitirán su localización. La adolescente fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides donde quedó en manos de los especialistas.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y brindará acompañamiento a la víctima durante el proceso.

Habitantes del sector exigieron mayor presencia policial. Por su parte, la corporación municipal reiteró su compromiso de mantener vigilancia permanente y actuar con rapidez ante cualquier amenaza a la integridad de los ciudadanos.