Familia de Frontera herida tras volcadura en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.—Un dramático accidente ocurrido la tarde de este jueves sobre la carretera Cuatro Ciénegas–Ocampo dejó a cinco integrantes de una familia fronteriza heridos, entre ellos cuatro menores de edad, luego que la camioneta en la que viajaban volcara aparatosamente en el kilómetro 30 de la carretera estatal número 20.

El reporte movilizó de inmediato a elementos de Protección Civil, quienes se dirigieron al sitio para auxiliar a los involucrados. Sin embargo, al arribar, los socorristas fueron informados de que las víctimas ya habían sido subidas por familiares a un vehículo particular en un intento desesperado por trasladarlas al hospital.

Los paramédicos lograron interceptarlos a la altura del rancho El Retiro, donde encontraron a la familia originaria de Frontera visiblemente alterada, con lesiones diversas y en evidente estado de shock tras el violento percance.

Entre los heridos se encontraba Estefani ´N´, de 17 años, quien presentaba diversas molestias y una fuerte crisis de ansiedad tras la volcadura.

El joven Roberto ´N´ de 17 años, también resultó golpeado, presentando una lesión en la cabeza, mientras que Keidelyn ´N´ de tan solo 10 años, sufría dolor en el tórax además de mostrar signos de agitación por el impacto.

Su hermano Milan ´N´ de 12 años, también resultó afectado, quejándose de un dolor intenso en la espalda baja y en la cabeza, lesiones compatibles con el brusco movimiento de la volcadura.

La madre de todos ellos, Mabel Ibarra, de 35 años, presentaba presión arterial elevada, dolor en el lado derecho de la cabeza y una marcada cefalea, que la mantenían desorientada.

Ante la gravedad de la situación y la variedad de lesiones, los paramédicos procedieron a estabilizar a los afectados para después iniciar el traslado hacia el Hospital General, donde recibirían una valoración especializada.

La volcadura del KIA, aún bajo investigación, dejó una escena marcada por el susto, el caos y el llanto de los menores, quienes no lograban comprender la magnitud del accidente que casi les arrebata la vida.