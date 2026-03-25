Detienen a dos presuntos ladrones de motocicletas en Frontera

FRONTERA, COAH.— La rápida y oportuna intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal de Frontera permitió la captura de dos presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de motocicletas, además de la recuperación de una unidad que contaba con reporte vigente de robo.

El operativo se derivó de un recorrido de vigilancia realizado alrededor de las 18:30 horas de este miércoles en la colonia Guadalupe Borja, zona donde la corporación ha reforzado la presencia policial ante el aumento de delitos patrimoniales.

Mientras patrullaban el sector, los oficiales detectaron a dos sujetos que circulaban en una motocicleta con actitud sospechosa, lo que de inmediato llamó la atención de los uniformados. Bajo los protocolos correspondientes, procedieron a marcarles el alto y efectuar una revisión preventiva.

Al solicitar la documentación que acreditara la propiedad de la motocicleta, ambos individuos cayeron en contradicciones y no pudieron justificar la procedencia del vehículo. Esto motivó a los agentes a verificar el número de serie en los sistemas oficiales, confirmándose que la unidad tenía reporte de robo activo.

De inmediato, los oficiales —al mando del comandante Gaytán y su equipo de turno— procedieron al aseguramiento de la motocicleta y a la detención de los dos ocupantes, identificados como Jesús Gerardo "N", de 22 años, y Juan Martín "S", de 35, ambos vecinos de la misma colonia donde fueron interceptados.

Datos preliminares apuntan a que los detenidos podrían estar vinculados con una célula dedicada al robo de motocicletas que operaba en distintos puntos del municipio. Aunque la intervención deja prácticamente desarticulada esa actividad ilícita, será la autoridad ministerial quien determine su participación en hechos adicionales.

Los sospechosos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la motocicleta recuperada, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Autoridades municipales reiteraron que los patrullajes y operativos continuarán de manera permanente con el objetivo de frenar la incidencia delictiva y garantizar mayor seguridad a los habitantes.