Lesionado en accidente vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial ocurrido la tarde de ayer en uno de los cruceros más transitados de la ciudad dejó como saldo un hombre lesionado y cuantiosos daños materiales, luego de que dos vehículos colisionaran en la intersección del bulevar Harold R. Pape y la avenida La Salle.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el percance se registró cuando un Chevrolet Ónix modelo 2026, color gris, presuntamente no respetó la preferencia de paso y terminó impactándose violentamente contra una camioneta Ford Escape modelo 2019, color negro. El choque generó tal estruendo que de inmediato alertó a peatones y automovilistas que circulaban por la zona.

El Ónix era conducido por Edgardo Pizarro, señalado como presunto responsable de la colisión. En tanto, la Ford Escape era manejada por Joel Ezequiel, originario de Acuña, quien resultó lesionado debido al golpe lateral que sacudió por completo la camioneta.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindar los primeros auxilios al afectado, quien fue estabilizado y trasladado a un centro médico para una valoración más detallada. Mientras tanto, elementos del departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para precisar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Ambos vehículos quedaron atravesados sobre el cruce principal, generando un importante congestionamiento vehicular que se prolongó por varios minutos hasta que las unidades siniestradas fueron retiradas con ayuda de una grúa.

Autoridades viales reiteraron el llamado a los conductores para respetar los señalamientos de tránsito y extremar precauciones al circular por esta concurrida arteria, donde lamentablemente los accidentes son cada vez más frecuentes.