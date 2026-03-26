Descarrila tren de Ferromex en San Alberto; cinco vagones quedan severamente dañados

OBAYOS, COAH.- Un aparatoso descarrilamiento de cinco vagones del ferrocarril perteneciente a la empresa Ferromex generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y autoridades la noche de este miércoles, luego que la pesada unidad se saliera de las vías en el tramo correspondiente a la estación San Alberto, cuando circulaba de sur a norte. El incidente dejó cuantiosos daños materiales y una escena de caos en la zona ferroviaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió de manera repentina mientras el convoy avanzaba sobre el tramo mencionado, provocando que al menos cinco vagones se desalinearan, quedaran volcados o ladeados y terminaran a un costado de la ruta ferroviaria. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si hubo personas lesionadas, aunque las autoridades no descartan realizar inspecciones más detalladas conforme avancen las maniobras de evaluación.

El descarrilamiento de cinco vagones de Ferromex ocurrió en la estación San Alberto, causando daños materiales significativos.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron de inmediato al sitio para atender cualquier eventualidad y verificar si existían trabajadores afectados. Asimismo, personal ferroviario y elementos de seguridad acordonaron el área para evitar riesgos a la población y facilitar los trabajos especializados.

Cuerpos de auxilio y autoridades se movilizaron rápidamente para evaluar la situación y atender posibles heridos.

El descarrilamiento obligó a la suspensión temporal de las operaciones en este tramo, mientras cuadrillas de Ferromex iniciaron labores para evaluar daños en la infraestructura y preparar el retiro de los vagones siniestrados. Hasta el cierre de esta edición, la empresa no había emitido un comunicado oficial que aclarara las causas del incidente, por lo que permanece abierta la línea de investigación sobre una posible falla mecánica, deterioro en las vías u otro factor que haya desencadenado el percance.

Las operaciones en el tramo afectado fueron suspendidas mientras se evalúan las causas del incidente.