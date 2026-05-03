Conductor ebrio provoca carambola en Frontera: daños materiales

Un conductor bajo los efectos del alcohol impactó varios vehículos estacionados en la colonia Borjas; no hubo lesionados.

JAIME GUERRERO

FRONTERA COAH.- La noche de ayer se registró un aparatoso incidente vial en calles de la colonia Borjas, donde un conductor en estado de ebriedad protagonizó una serie de choques que dejaron como saldo cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, el implicado circulaba por el sector cuando, debido a su condición, perdió el control del volante y comenzó a impactar de manera consecutiva a varios vehículos que se encontraban debidamente estacionados. El estruendo de los golpes alertó a vecinos, quienes salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido.

Las unidades afectadas presentaron severos daños en carrocería, principalmente en defensas, costados y cristales, evidenciando la fuerza de los impactos. Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, situación que evitó una tragedia mayor en la zona habitacional.

El incidente en la colonia Borjas

Minutos después del reporte, elementos de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y proceder con el peritaje correspondiente. El conductor fue intervenido en el lugar, donde se confirmó su estado inconveniente.

Acciones de las autoridades

Las autoridades iniciaron el proceso para deslindar responsabilidades y cuantificar los daños ocasionados a los vehículos afectados. El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes.

El incidente dejó en evidencia los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, particularmente en áreas residenciales donde la proximidad de viviendas y vehículos incrementa el peligro.