Choca contra vaca

Frontera, Coahuila.— Un accidente vial provocado por ganado suelto dejó como saldo un vehículo dañado y una res muerta la noche reciente sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El conductor, identificado como Octavio Ismael Moctezuma Frausto, de 45 años de edad y vecino de la colonia Colinas de Santiago, circulaba con dirección a su domicilio tras retornar de la ciudad de Piedras Negras, cuando se encontró de frente con varias vacas que invadían la carpeta asfáltica.

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, logró esquivar a parte del ganado; sin embargo, una de las reses quedó en su trayectoria, provocando el impacto inevitable. La camioneta embistió al animal con fuerza, dejándolo sin vida en uno de los carriles de circulación.

Pese a lo aparatoso del choque, el conductor resultó ileso y no requirió traslado médico. Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, así como para abanderar la zona y evitar otro incidente, debido a la presencia del animal sobre la vialidad.

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El accidente ocurrió en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde varias vacas invadieron la carretera.

El percance evidenció nuevamente el riesgo que representa la presencia de ganado suelto en caminos de alta velocidad, situación que ha generado múltiples accidentes en la región.

Octavio Moctezuma, de 45 años, regresaba de Piedras Negras cuando se encontró con el ganado suelto.

Autoridades exhortaron a los propietarios de animales a mantenerlos bajo resguardo, mientras se realizan las diligencias correspondientes para el retiro de la res y la liberación total de la vía.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de ganado suelto en caminos de alta velocidad, que ha causado múltiples accidentes.