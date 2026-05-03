Choque en avenida Obrero Unido deja biker herido en Coahuila

Un joven motociclista terminó con lesiones la tarde de ayer luego de verse involucrado en un choque contra un automóvil en un conflictivo cruce del sur de la ciudad, donde la imprudencia volvió a cobrar factura.

El percance se registró en la intersección de la avenida Obrero Unido y Estándar 3, en la colonia Mezquital, cuando el afectado circulaba a bordo de su motocicleta tras haber salido a comprar alimentos. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta color gris no respetó el señalamiento de alto correspondiente, invadiendo la preferencia de paso.

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La omisión derivó en un impacto directo que proyectó al motociclista contra la carpeta asfáltica, dejándolo tendido y con visibles lesiones, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien fue estabilizado en el lugar antes de determinar su traslado a un centro médico. Su estado de salud fue reportado como delicado pero fuera de riesgo inminente.

Elementos de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente, recabando evidencias y testimonios para deslindar responsabilidades. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante varios minutos mientras se realizaban las maniobras.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa la constante falta de respeto a los señalamientos viales, una conducta que sigue dejando heridos en las calles.