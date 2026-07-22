Cuatro hombres lo agreden tras accidente en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un hombre terminó hospitalizado luego de ser presuntamente agredido por cuatro sujetos tras reclamar la colocación de bloques de concreto que obstruían el paso sobre una vialidad de la colonia Occidental, hecho que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad durante la noche.

El incidente ocurrió la noche de ayer miércoles sobre la avenida Morelos, cerca del cruce con la calle Altamirano. De acuerdo con la información recabada, Gustavo regresaba a su domicilio en bicicleta después de concluir su jornada laboral cuando, debido a la escasa iluminación del sector, no advirtió los bloques de concreto colocados junto a un bordo, impactándose contra ellos y cayendo sobre el pavimento.

Tras el percance, el afectado optó por retirarse sin confrontar al vecino identificado como Rubén, señalado como quien presuntamente colocó los obstáculos en la vía pública.

Minutos después, Kevin, hijo de Gustavo, pasó por el mismo lugar a bordo de una motocicleta y estuvo a punto de sufrir el mismo accidente. Según el reporte, Rubén y otros tres hombres comenzaron a insultarlo y presuntamente le arrojaron una botella, sin lograr lesionarlo.

Al conocer lo ocurrido, Gustavo regresó para pedir explicaciones. La discusión escaló rápidamente y, de acuerdo con el reporte, él y Christopher, otro de sus hijos, fueron presuntamente atacados por cuatro individuos que ingerían bebidas alcohólicas y portaban bates.

Paramédicos de Protección Civil de Ciudad Frontera brindaron atención prehospitalaria a Gustavo, quien presentaba una herida en la cabeza, y posteriormente lo trasladaron a un hospital para la realización de estudios médicos con el propósito de descartar lesiones internas.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. No obstante, los presuntos responsables ya habían huido, por lo que los oficiales orientaron a las víctimas para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades.