Muere pailero tras caer de 25 metros

CASTAÑOS COAH.-El pailero Elías Hernández Bautista, de 34 años, perdió la vida horas después de sufrir una caída de aproximadamente 25 metros mientras realizaba labores de reparación en un molino de la empresa CALIMSA, en los límites de Monclova y Castaños.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles, cuando Hernández Bautista y su compañero, Rodolfo Hernández, efectuaban trabajos de pailería en la estructura metálica de un molino con una altura superior a los 25 metros.

De acuerdo con la información recabada, Elías Hernández Bautista realizaba cortes en la estructura cuando, presuntamente, alcanzó el punto donde se encontraba sujeto su arnés de seguridad. Al comprometer el sistema de anclaje, perdió la protección contra caídas y se precipitó desde lo alto de la estructura.

Compañeros de trabajo solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, realizaron las maniobras de rescate y trasladaron al lesionado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde ingresó con heridas de extrema gravedad.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Elías Hernández Bautista falleció horas más tarde a consecuencia de las lesiones sufridas durante la caída.

Tras el accidente, personal de Protección Civil de Castaños acudió a las instalaciones de CALIMSA para realizar la inspección correspondiente y el peritaje que permitirá establecer las causas del accidente laboral y determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad.