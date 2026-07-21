Policía Municipal frustra intento de asalto al tren en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal se registró durante la madrugada en la colonia Colinas de Santiago, tras el reporte de varios sujetos presuntamente preparados para asaltar el tren que cruza por ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada, personal de seguridad ferroviaria emitió la alerta al detectar a varias personas ocultas a un costado de las vías, aparentemente en espera del momento oportuno para abordar el ferrocarril y cometer algún ilícito en perjuicio de la empresa o de la carga que transportaba.

En respuesta al reporte, los agentes municipales desplegaron un operativo de búsqueda en brechas, calles y terrenos baldíos aledaños a las vías férreas, con el objetivo de ubicar y detener a los presuntos responsables antes de que concretaran cualquier acto delictivo.

Sin embargo, al percatarse de la presencia de las patrullas, los sospechosos aprovecharon la oscuridad para escapar entre la maleza y los predios cercanos, lo que les permitió evadir a las autoridades pese al despliegue policial.

Los oficiales mantuvieron recorridos preventivos durante varios minutos en el sector, aunque no lograron localizar a ninguno de los individuos señalados en el reporte inicial. Pese a ello, la vigilancia permaneció reforzada en la zona para impedir un nuevo intento de acercamiento al ferrocarril. Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forma parte de las acciones permanentes para prevenir robos al tren y proteger tanto a la empresa ferroviaria como a los habitantes de las colonias cercanas.

Finalmente, la Policía Municipal exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso en las inmediaciones de las vías férreas, al considerar que la colaboración ciudadana es un elemento fundamental para fortalecer la vigilancia y prevenir delitos en este importante corredor ferroviario.