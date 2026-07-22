Incendio en asadero Juan Hermilo causa daños en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado antes del amanecer de este miércoles provocó cuantiosos daños materiales en el tradicional asadero Juan Hermilo, ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia El Pueblo, lo que movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos y obligó al cierre temporal de la circulación en ambos sentidos de la vialidad.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 6:30 horas. Al arribar al establecimiento, los elementos de Bomberos encontraron el inmueble completamente cerrado, mientras una densa columna de humo salía del interior.

Para controlar la emergencia, el personal tuvo que forzar el acceso al área de cocina, donde se localizaba el incendio. Debido a la alta concentración de humo, los rescatistas ingresaron con equipos de respiración autónoma para ubicar el punto de ignición, sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara al resto del inmueble o a propiedades contiguas.

Al momento del siniestro el negocio permanecía sin operaciones, por lo que no se reportaron personas lesionadas. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió contener el incendio antes de que alcanzara establecimientos cercanos.

Las primeras inspecciones apuntan como una de las posibles causas un cortocircuito en el área de cocina. No obstante, las autoridades también analizan la posibilidad de que un brasero con carbón hubiera permanecido encendido o mal apagado. El origen del incendio será determinado mediante el peritaje técnico correspondiente.

Durante las maniobras, elementos de Tránsito Municipal implementaron un cierre temporal de la avenida Juárez en ambos sentidos para facilitar las labores de los cuerpos de auxilio y proteger a los automovilistas.

Don Juan Hermilo, propietario del establecimiento, permaneció en el lugar mientras concluían los trabajos de control y enfriamiento. Aunque confirmó que las pérdidas materiales fueron considerables, manifestó su intención de rehabilitar el negocio para reanudar operaciones y mantener en funcionamiento uno de los asaderos con mayor tradición en Monclova.