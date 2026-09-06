Accidente en Monclova: automovilista abandona su vehículo tras volcar

MONCLOVA, Coah. - Un aparatoso accidente se registró la noche de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un automovilista perdió el control, chocó contra el barandal de un puente y terminó volcando, para después abandonar su vehículo.

El percance ocurrió pasadas las 21:00 horas, a la altura de la colonia Eva Sámano, cuando un automóvil sedán gris circulaba aparentemente a velocidad considerable con dirección hacia el norte.

De acuerdo con los primeros informes, al llegar a la zona de un puente, el conductor perdió el control del volante y la unidad se proyectó contra el barandal de protección.

El impacto provocó que el automóvil volcara y terminara nuevamente sobre sus propios ejes, quedando a un costado de las escaleras de un puente peatonal.

El accidente fue reportado a las autoridades municipales, por lo que elementos de seguridad acudieron para verificar lo ocurrido y localizar al conductor. Sin embargo, al llegar al sitio encontraron únicamente el vehículo accidentado, pues el automovilista ya había abandonado el lugar.

Aunque no se confirmó la condición del conductor, las autoridades consideraron que probablemente habría salido ileso, debido a que no se encontraba en el sitio y no fue localizado durante la atención del reporte.

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y revisaron la infraestructura cercana, sin detectar daños al patrimonio municipal. Finalmente, el automóvil fue asegurado y remolcado mediante una grúa a un corralón, mientras las autoridades buscan establecer la identidad del conductor que abandonó la unidad.