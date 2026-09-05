Aparatosa volcadura deja a dos elementos de la SEDENA resultan gravemente lesionados

CANDELA, COAH.— Dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) resultaron gravemente lesionados tras sufrir una aparatosa volcadura la noche de este viernes sobre la carretera Estatal 30, en el tramo Candela-Lampazos, cerca de los límites entre Coahuila y Nuevo León.

El percance se registró en territorio de Candela, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad ante la gravedad de las lesiones de los militares.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los elementos castrenses. Debido a su condición, ambos fueron trasladados de emergencia a Monclova para recibir atención médica especializada.

La ambulancia ingresó a la clínica Saint Marín bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Elementos de Seguridad Pública y de los Grupos de Reacción de Coahuila acompañaron el traslado hasta el nosocomio.

El operativo permitió agilizar el arribo de los lesionados y su ingreso directo al área de urgencias, donde quedaron internados bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente las causas de la volcadura ni han proporcionado detalles sobre la mecánica del accidente.

Las corporaciones correspondientes tomaron conocimiento del percance ocurrido sobre la Estatal 30, mientras permanece pendiente el reporte médico sobre la evolución de los dos elementos de la SEDENA.