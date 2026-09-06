Monclova: Accidente de tractocamión Kenworth no deja lesionados

MONCLOVA, Coah. - Un fuerte estruendo alertó al operador de un tractocamión Kenworth que transportaba toneladas de barita por el libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego de que una de las tolvas del remolque se desprendiera parcialmente durante el trayecto.

El percance ocurrió durante la tarde, a la altura del kilómetro 18, cuando Juan Inocencio, conductor del tractocamión Kenworth blanco propiedad de LR Logística, con sede en Piedras Negras, Coahuila, circulaba con dirección al norte.

El operador había salido de Tanque Nuevo, municipio de Cuatro Ciénegas, con dos tolvas cargadas con varias toneladas de barita, mineral que sería trasladado a Estados Unidos para su utilización en la industria petrolera, principalmente como agente densificante en los lodos empleados durante la perforación de pozos.

Durante el recorrido, Juan Inocencio escuchó un fuerte tronido y observó por el espejo retrovisor que una sección de la segunda tolva se había levantado y comenzaba a desprenderse.

Ante la emergencia, redujo la velocidad y maniobró hacia un costado de la carretera para evitar una situación mayor. Una de las piezas terminó fuera de la carpeta asfáltica, mientras el tractocamión avanzó varios metros hasta detenerse con la parte restante de la tolva y el remolque.

Elementos de las autoridades estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y controlar la circulación. Debido a las maniobras realizadas en el sitio, únicamente quedó habilitado uno de los carriles.

El percance no dejó personas lesionadas. La reacción del operador permitió mantener bajo control la pesada unidad y evitar que el desprendimiento de la tolva provocara un accidente de mayores consecuencias.