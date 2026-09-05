Sufre crisis y cae en plena calle

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 65 años sufrió una aparente crisis convulsiva mientras caminaba por calles de la colonia Anáhuac, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al pavimento.

El incidente ocurrió sobre la calle Tlacopan, en el cruce con Cuauhtémoc, donde inicialmente se reportó a una persona que presuntamente había sido atropellada.

Sin embargo, al llegar paramédicos de Cruz Roja se descartó que se tratara de un accidente vial, pues el hombre había caído desde su propia altura.

Identificación del afectado

El afectado fue identificado como Roberto Rivera, vecino de la colonia Miravalles, quien explicó que mientras caminaba por la banqueta sufrió repentinamente la crisis y perdió el conocimiento.

Al caer se golpeó en el rostro y presentó una lesión que le provocó sangrado. Vecinos del sector se acercaron para auxiliarlo y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Reacción de los vecinos

La situación generó preocupación debido a que el hombre permaneció tendido cerca de la vialidad, mientras un vehículo pasó muy cerca de él. Los vecinos permanecieron atentos hasta el arribo de los socorristas.

Después de valorarlo, los paramédicos determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Finalmente, Roberto Rivera fue trasladado hasta su domicilio, donde quedó bajo el cuidado de sus familiares.