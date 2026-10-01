Camión de carga se estrella contra un poste en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un camión de carga terminó estrellado contra un poste de madera, al que derribó tras perder el control sobre el pavimento mojado, en un accidente registrado la noche de este miércoles sobre la prolongación Juárez.

El percance ocurrió cerca de las 21:00 horas, a la altura de la colonia La Loma, cuando el operador circulaba con dirección al oriente y, al llegar a una prolongada curva ubicada en las inmediaciones del cruce con la calle Juárez, aparentemente perdió el control de la pesada unidad.

El camión salió de su trayectoria y terminó impactándose contra un poste, provocando que la estructura cayera sobre la vialidad. Testigos señalaron que, tras el impacto, varios cables de alta tensión y de una compañía telefónica también quedaron sobre la caja del camión, generando una situación de riesgo en el sector.

Pese a las condiciones del lugar, el conductor no permaneció para esperar a las autoridades. Después de realizar algunas maniobras, puso la unidad en reversa y posteriormente escapó con dirección hacia la avenida Constitución.

El poste derribado y el cableado que quedó sobre la vialidad obligaron a las autoridades municipales a cerrar temporalmente la circulación para evitar que automovilistas o peatones se acercaran a la zona de riesgo. Elementos de Bomberos acudieron para apoyar en las labores preventivas y en el retiro de la estructura, mientras agentes de Control de Accidentes tomaron conocimiento e iniciaron las investigaciones para tratar de ubicar al conductor y establecer las circunstancias del percance.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, los daños ocasionados al poste y al cableado provocaron afectaciones y mantuvieron bajo vigilancia el área.