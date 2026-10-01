Detienen a joven con cristal en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un joven de 21 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser presuntamente sorprendido en posesión de seis bolsas con una sustancia granulada con características de cristal.

La detención se realizó durante la mañana de este jueves en la calle Cástulo B. Aguirre, en la colonia Elsa Hernández de Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con las autoridades, realizaban sus labores cuando procedieron con la detención de Yael Antonio Cepeda Espinoza.

Durante la revisión, presuntamente le fueron localizadas seis bolsas cerradas a nudo, cada una con una sustancia granulada y cristalina, con características de la droga conocida como cristal.

El reporte establece que el peso aproximado del contenido era de seis gramos por cada bolsa.

Tras el aseguramiento, el joven fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de Monclova, donde se determinará su situación legal y se realizarán las investigaciones correspondientes.