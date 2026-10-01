Denuncian vecinos a ruidosos en moto

MONCLOVA, Coah.– La presencia de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes generó preocupación entre vecinos de la colonia Miguel Hidalgo, quienes solicitaron la intervención de las autoridades ante presuntas conductas que estarían alterando la tranquilidad del sector.

El reporte fue recibido alrededor de las 20:21 horas del miércoles 30 de septiembre, en el cruce de las calles 21 de Marzo y 10 de Abril, entre 15 de Mayo, donde una mujer alertó sobre la concentración de los jóvenes.

Según el reporte ciudadano, algunos de los integrantes aparentemente portaban navajas y al menos dos se desplazaban en motocicletas, por lo que los habitantes solicitaron la presencia de los elementos policiacos para prevenir algún enfrentamiento.

Los vecinos señalaron que la situación no sería nueva y manifestaron su molestia por el ruido generado por las motocicletas, además de las maniobras que, según dijeron, algunos jóvenes realizan a velocidad por las calles de la colonia.

Ante la posibilidad de que se registrara una riña o algún accidente, los policías implementaron recorridos preventivos en los alrededores para ubicar al grupo y mantener vigilancia en los puntos señalados.

La presencia de los oficiales tuvo como objetivo disuadir cualquier conducta que pudiera poner en riesgo a los habitantes o generar algún incidente. Los residentes solicitaron que los recorridos de vigilancia continúen en el sector para evitar que las concentraciones deriven en enfrentamientos o accidentes relacionados con el tránsito de motocicletas.