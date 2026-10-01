Chocó borracho contra base de nomenclatura e intentó escapar

MONCLOVA, COAH.- Luego de conducir presuntamente bajo los influjos del alcohol, un automovilista perdió el control de su vehículo, chocó contra el camellón del puente elevado del bulevar Harold R. Pape y terminó incrustado contra la base de una nomenclatura; pese a la magnitud del accidente, intentó escapar.

El percance ocurrió minutos antes de las 13:00 horas de este jueves, a la altura de la avenida Sidermex, cuando Marco circulaba hacia el sur a bordo de un Honda City blanco.

De acuerdo con las primeras diligencias, el conductor avanzaba a exceso de velocidad antes de incorporarse al puente elevado. Al perder el control, el automóvil salió de su trayectoria y terminó golpeando el camellón.

El vehículo rebotó y finalmente quedó con la parte posterior incrustada contra la base de concreto y estructura metálica de una nomenclatura, resultando con severos daños.

Detalles del accidente

El fuerte impacto alertó a comerciantes de la zona, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia ante el temor de que el conductor hubiera resultado lesionado.

Sin embargo, Marco salió por sus propios medios del automóvil y, al no presentar lesiones aparentes, intentó alejarse del sitio con dirección hacia la colonia Eva Sámano.

Testigos proporcionaron a los oficiales las características del automovilista, lo que permitió a elementos de Tránsito Municipal ubicarlo y evitar que se retirara.

Intervención de las autoridades

Personal del Departamento de Control de Accidentes aseguró al conductor y lo trasladó a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades luego de confirmarse que se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Mientras tanto, los oficiales abanderaron la zona y los peritos realizaron el croquis correspondiente para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

Finalmente, una grúa retiró el Honda City y lo trasladó a un corralón, debido a los severos daños con los que terminó tras el percance.