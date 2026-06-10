Accidente de pareja en Monclova: conductor escapa tras choque

Durante la noche, un matrimonio vivió momentos de incertidumbre luego de que el vehículo en el que viajaba fuera impactado por otro automóvil cuyo conductor escapó de la escena para evadir su responsabilidad, en hechos registrados en el fraccionamiento Los Cedros.

El percance ocurrió después de que José y su esposa realizaran una breve parada en una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de las calles Sección 147 y Alberto Stonje. Tras efectuar unas compras, ambos retomaron su trayecto con destino a una reunión familiar.

De acuerdo con la versión proporcionada por el afectado, circulaban sobre la calle Sección 147 con dirección al poniente cuando, al llegar a una intersección del sector, un automóvil Hyundai gris irrumpió en su trayectoria y los impactó, presuntamente al no respetar el señalamiento restrictivo de alto.

El golpe causó daños materiales en la unidad Nissan blanca en la que viajaba la pareja. Sin embargo, la situación se agravó cuando el conductor señalado como responsable optó por abandonar el lugar en lugar de detenerse para responder por el accidente.

Según el testimonio de José, el automovilista aceleró de manera repentina, realizó una maniobra de evasión y continuó su marcha por la misma calle Sección 147 a velocidad considerable, perdiéndose de vista en cuestión de segundos.

A pesar de la magnitud del incidente, la pareja resultó ilesa y no requirió atención médica. No obstante, solicitaron la presencia de las autoridades para documentar lo ocurrido y tratar de localizar al responsable.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y recabar información sobre el vehículo involucrado. Sin embargo, tras las primeras diligencias no fue posible ubicar al conductor fugitivo.

Finalmente, los oficiales orientaron al afectado para que acudiera ante el Ministerio Público y presentara la denuncia correspondiente por los daños ocasionados a su patrimonio.