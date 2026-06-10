Seguridad Pública implementa operativo de revisión de motocicletas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Como parte de las acciones encaminadas al combate de delitos patrimoniales, elementos de Seguridad Pública implementaron un operativo de revisión de motocicletas en diversos sectores del sur de la ciudad, con el objetivo de detectar unidades con reporte de robo y verificar que los conductores acreditaran la legal posesión de los vehículos.

La movilización se desarrolló en colonias consideradas de alta circulación de motocicletas, donde los agentes establecieron filtros de inspección y realizaron recorridos preventivos por calles y avenidas estratégicas.

Durante las acciones, los oficiales verificaron números de serie, placas de circulación y documentación de las unidades, además de consultar bases de datos para descartar reportes de robo vigentes.

Las revisiones se efectuaron principalmente en las colonias Calderón, Ramos Arizpe, Otilio Montaño y Praderas del Sur, donde las autoridades buscan inhibir la circulación de vehículos utilizados para la comisión de delitos o que cuenten con antecedentes de irregularidad.

De acuerdo con la corporación, este tipo de operativos forma parte de una estrategia permanente destinada a fortalecer la seguridad en distintos sectores de la ciudad y reducir la incidencia de robos relacionados con motocicletas.

Las autoridades señalaron que los recorridos y puntos de inspección continuarán de manera aleatoria en diferentes colonias, exhortando a los propietarios de motocicletas a portar su documentación en regla para evitar contratiempos durante las revisiones.