Movilización de seguridad en Monclova por denuncia de un presunto abuso

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia por un presunto abuso sexual provocó la movilización de corporaciones de seguridad durante la madrugada de este jueves en la colonia Braulio Fernández Aguirre, donde agentes municipales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron una investigación para esclarecer los hechos.

El reporte fue recibido en una vivienda ubicada sobre la calle Quintana Roo, donde un joven aseguró haber sido víctima de una agresión de índole sexual dentro del inmueble, situación que activó los protocolos de atención por parte de las autoridades.

Durante las primeras entrevistas, Brayan N manifestó que se encontraba conviviendo con su pareja cuando presuntamente fue conducido a una habitación por un familiar político, quien, según su versión, realizó tocamientos y besos sin su consentimiento.

Sin embargo, al avanzar las diligencias, los investigadores detectaron que el denunciante se encontraba bajo los efectos del alcohol y no presentaba lesiones o indicios físicos relacionados con la acusación realizada.

Posteriormente, los agentes entrevistaron a la propietaria de la vivienda, Juanita Ibarra, quien informó que el joven no residía en el domicilio y que había acudido únicamente de visita. También señaló que existían conflictos previos entre él y algunos integrantes de la familia.

Las investigaciones establecieron que antes de la denuncia ocurrió una discusión entre Brayan y otro habitante del inmueble, derivando en un forcejeo que ocasionó daños en una prenda de vestir del denunciante.

De acuerdo con la información obtenida por las autoridades, la persona señalada en la acusación presenta aparentes problemas de discapacidad mental, aspecto que fue tomado en cuenta dentro de la investigación.

Tras recabar testimonios y analizar las circunstancias del caso, los agentes determinaron que no existían elementos que acreditaran la comisión de un abuso sexual, por lo que la denuncia quedó descartada.

Finalmente, el denunciante recibió orientación por parte de las autoridades y fue entregado a sus familiares, concluyendo así la intervención policial sin que se configurara delito alguno.