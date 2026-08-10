Accidente en Monclova: camioneta Mimsa termina sobre el camellón

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una maniobra sencilla terminó con una camioneta prácticamente trepada al camellón central, luego de que su conductor perdiera el control cuando circulaba por el bulevar Acereros.

El percance ocurrió alrededor de las 07:00 horas de este lunes, en el cruce con la calle Acapulco, a la altura de la colonia Guadalupe, donde una Nissan blanca, propiedad de la empresa Mimsa, se desplazaba hacia el sur.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor intentó incorporarse hacia el lado izquierdo al aproximarse al cruce, pero calculó mal la maniobra y terminó impactándose contra la estructura que divide los sentidos de circulación.

El golpe provocó que la camioneta quedara parcialmente encima del camellón, con parte de su carrocería invadiendo los carriles, situación que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por el sector.

Algunos conductores que observaron la peculiar posición de la unidad solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, ante el temor de que pudiera registrarse otro accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento, abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente.

Por fortuna, el conductor salió ileso y el percance únicamente dejó daños materiales tanto en la camioneta como en la estructura vial.

Debido a la posición en que terminó la unidad, fue necesaria la intervención de una grúa para retirarla del camellón y permitir que la circulación volviera a la normalidad.