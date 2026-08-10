Denuncian maltrato animal en Frontera: Lobita Dejando Huella actúa

FRONTERA, Coah.– Un caso de presunto maltrato y omisión de cuidados hacia varios perros fue denunciado por vecinos del fraccionamiento Aeropuerto, luego de que una asociación protectora ingresara a un domicilio y encontrara a una perrita sin vida.

La denuncia fue atendida por integrantes de Lobita Dejando Huella, quienes acudieron al inmueble acompañados por elementos de Seguridad Pública Municipal y, con la autorización correspondiente, pudieron ingresar para verificar las condiciones en que se encontraban los animales.

Dentro de la vivienda localizaron a una perrita que ya había muerto y cuyo cuerpo presentaba graves lesiones. De acuerdo con la asociación, los otros dos perros que permanecían en el lugar habían comenzado a consumir parte del cuerpo, en una situación que calificaron como consecuencia del abandono y la falta de atención.

Los integrantes de la organización señalaron que los animales presentaban un evidente estado de desnutrición. También indicaron que la perrita posiblemente se encontraba embarazada, aunque esta condición tendría que ser confirmada mediante una valoración veterinaria.

Vecinos del sector aseguraron que desde tiempo atrás habían escuchado llantos y quejidos provenientes del domicilio, por lo que solicitaron que se atendiera la situación.

Uno de los puntos que generó mayor indignación entre los integrantes de la asociación fue que, según su versión, los propietarios aparentemente no se habrían percatado de la muerte de la mascota.

Lobita Dejando Huella informó que ha acudido en cuatro ocasiones al domicilio para realizar las notificaciones correspondientes y dar seguimiento al caso.

De acuerdo con la organización, un hombre identificado como Jonathan "N" acudió posteriormente al Departamento de Protección Animal acompañado de un abogado, donde presuntamente se comprometió a regresar al día siguiente para establecer un acuerdo relacionado con la multa y comprometerse a no volver a tener mascotas.

Sin embargo, la asociación afirmó que desde el 5 de agosto permanece a la espera de que dicho compromiso sea cumplido.

Ante esta situación, la organización exigió que el caso sea atendido por las autoridades competentes y que se determinen las responsabilidades correspondientes por las condiciones en que fueron encontrados los animales.

La asociación decidió no publicar las imágenes más fuertes del caso debido a la crudeza de la escena, pero difundió la denuncia para solicitar acciones y recordar a la ciudadanía que el abandono y la falta de cuidados también pueden poner en riesgo la vida de los animales.

El caso permanece bajo denuncia y corresponderá a las autoridades determinar si existe responsabilidad legal y las sanciones que pudieran aplicarse.