Monclova: choque por alcance entre Chevrolet Malibu y camioneta Groove

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución al conducir provocó un choque por alcance la noche de ayer sobre el bulevar Harold R. Pape, donde un automóvil se impactó contra una camioneta al no frenar a tiempo cuando ambos circulaban en dirección de norte a sur.

El percance se registró cerca de las 19:00 horas en el cruce con la calle General Bravo, frente a la Zona Centro, movilizando de inmediato a elementos del Departamento de Control de Accidentes.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de un Chevrolet Malibu, color negro, modelo 2013, identificado como José Julián Calera Treviño, de 22 años, con domicilio en la colonia Independencia, circulaba sobre el bulevar cuando no guardó la distancia correspondiente e impactó por detrás a una camioneta Chevrolet Groove modelo 2023, color blanco.

La segunda unidad era conducida por Johana Delgadillo Mancha, de 40 años, vecina de la colonia Ciudad Deportiva, quien afortunadamente no presentó lesiones, aunque su camioneta terminó con daños visibles en la parte trasera.

Ambas unidades quedaron detenidas en el lugar mientras los agentes municipales realizaban las mediciones y elaboraban el parte informativo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

No fue necesaria la presencia de cuerpos de auxilio, dado que no hubo personas lesionadas. Las autoridades señalaron que el conductor del Malibu sería el responsable del choque al no frenar a tiempo en un punto donde el flujo vehicular suele ser constante durante la noche.