Bomberos controlan incendio que arrasa vehículos en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un voraz incendio registrado la madrugada de este martes dejó como pérdida total dos vehículos que se encontraban estacionados frente a un autolavado ubicado sobre la calle Pino, casi en el cruce con Cedro, en la colonia Los Bosques.

¿Qué ocurrió?

El siniestro fue reportado alrededor de la 01:20 horas, cuando vecinos observaron que una camioneta Ford Expedition y un Volkswagen Jetta comenzaron a arder repentinamente, provocando una columna de humo visible desde varias cuadras. De inmediato, los habitantes solicitaron ayuda a los cuerpos de auxilio, temiendo que el fuego alcanzara viviendas o negocios cercanos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron de manera coordinada para combatir las llamas y evitar una explosión debido a los tanques de combustible. Algunos vecinos intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua, sin éxito, debido a la intensidad del incendio.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En el lugar se entrevistó a Emmanuel Guzmán García, propietario del autolavado y del Volkswagen Jetta quemado, quien señaló que otro vehículo afectado, una Ford Expedition, pertenecía a un cliente que había llevado la camioneta para limpieza. También explicó que un mecánico vecino estaba trabajando anteriormente en la camioneta, aunque dijo desconocer las causas del incendio.

Pese a lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, ambos automóviles quedaron completamente calcinados, con la cabina y el motor consumidos por el fuego.

Las autoridades municipales mantienen abierta una investigación para esclarecer el origen de las llamas, sin descartar que el incendio pudo haber sido provocado.