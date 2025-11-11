Lo atacan con arma de fuego en Las Flores

MONCLOVA, COAH.– Una violenta agresión con arma de fuego calibre .22 dejó gravemente herido a Rogelio de la Garza Guerrero, de 52 años, quien permanece entre la vida y la muerte en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron la captura del presunto atacante horas después.

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas del sábado 8 de noviembre en la calle Dos y Santa Rita de la colonia Las Flores, donde vecinos reportaron detonaciones a la línea de emergencias. Al llegar, policías y paramédicos encontraron a Rogelio tirado en el pavimento, bañado en sangre tras recibir un impacto de bala calibre .22.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

De acuerdo con la información médica, el proyectil lesionó órganos vitales como el hígado, el bazo, ambos riñones y el intestino delgado, por lo que su estado de salud fue catalogado como grave.

Antes de perder el conocimiento, Rogelio señaló como agresor a un sujeto identificado como Yordy "N.", vecino de la colonia Buenos Aires.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Con esta información, agentes de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron un operativo y tras varias horas de búsqueda lograron ubicar y detener al sospechoso, quedando a disposición del Ministerio Público.

El móvil del ataque aún es investigado, mientras la víctima continúa hospitalizada en estado crítico.