Asaltan tienda en la Veteranos

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.– Un asalto se registró la tarde de este martes en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Veteranos de la Revolución, cuando dos sujetos armados con cuchillos ingresaron al establecimiento y, bajo amenaza, despojaron a los empleados de más de tres mil 500 pesos en efectivo.

El atraco ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la tienda de 24 horas situada en la calle Francisco I. Madero, entre las calles Gilberto Limón y Félix Galván. Según el testimonio de Yovani Ramírez Mejía, trabajador del establecimiento, dos hombres, con los rostros cubiertos por pañuelos, ingresaron al local empuñando armas blancas y se dirigieron directamente al área de cajas.

¿Qué ocurrió?

El primer sujeto, de aproximadamente 40 años, vestía una camiseta blanca y pantalón de mezclilla, mientras que el segundo, con complexión delgada, portaba una camiseta amarilla con negro y también llevaba pantalón de mezclilla. Con la intimidación de las armas, los delincuentes amagaron a los empleados, quienes, temiendo por sus vidas, accedieron a sus demandas y entregaron el dinero que había en las cajas registradoras, sumando un total de tres mil 504 pesos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras el robo, los delincuentes huyeron rápidamente del lugar antes de la llegada de las autoridades. Inmediatamente después del incidente, se realizó un recorrido por la colonia en busca de los responsables, pero hasta el momento no se ha logrado su detención. El caso está siendo investigado por los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes recabaron las declaraciones de los empleados y comenzaron las diligencias correspondientes para dar con los asaltantes.