Fuerte choque en Monclova deja vehículos dañados y conductores con molestias

MONCLOVA, COAH.— El silencio habitual del Fraccionamiento Monclova quedó hecho añicos la noche de ayer, cuando un fuerte choque sorprendió a los vecinos del sector en el cruce de las calles Julián Carrillo y José de Luna.

Dos vehículos terminaron con severos daños materiales y ambos conductores presentaron molestias tras el impacto.

El primer participante fue un Hyundai Veracruz, color arena, modelo 2011, conducido por Gabriela Lizeth Franco Sandoval, de 48 años, quien circulaba por la zona cuando quedó involucrada en la colisión.

El segundo vehículo fue una Chevrolet Suburban blanca, modelo 2008, guiada por Yovany Alvarado Cruz, de 24 años, originario de San Simón Zahuatlán, Oaxaca. El joven conductor también resultó afectado por el violento golpe que dejó su camioneta con el frente destrozado.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar a ambos automovilistas, quienes presentaban malestares derivados del choque. Por fortuna, ninguno requirió traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes acordonaron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Con el apoyo de una grúa, las unidades dañadas fueron retiradas del sitio, logrando restablecer la circulación.