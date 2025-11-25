Aseguran estupefacientes en camión de FedEx durante operativo en Escobedo

ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH. — Un operativo rutinario de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) terminó con el aseguramiento de aproximadamente un kilo de marihuana que era transportado oculto dentro de un camión de la empresa FedEx, mientras circulaba por la carretera federal 57, a la altura del ejido Estación Hermanas.

El aseguramiento ocurrió al mediodía, cuando personal militar realizaba revisiones preventivas a unidades de carga y automovilistas. El operador del camión, que tenía programada una entrega final en el municipio de Múzquiz, fue detenido momentáneamente para la inspección del cargamento.

Entre los múltiples paquetes que llevaba la unidad, los soldados detectaron una caja de galletas saladas que destacaba por estar sellada de manera inusual y reforzada con cinta adicional, situación que levantó sospechas. Al abrirla, confirmaron que en su interior no había ningún producto alimenticio, sino una bolsa con hierba verde con las características propias de la marihuana.

Derivado del hallazgo, la unidad de carga y el conductor fueron asegurados, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. Durante la revisión, autoridades militares detectaron que el operador ya había sido sorprendido anteriormente transportando droga, convirtiendo este en su segundo incidente del mismo tipo.

Por tal motivo, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que el paquete con droga quedó bajo resguardo como evidencia dentro de las investigaciones sobre el traslado de narcóticos mediante servicios de paquetería.

La SEDENA informó que los filtros de seguridad continuarán reforzándose en este tramo de la carretera 57, con el objetivo de frenar el tráfico de sustancias ilícitas a través de la región.