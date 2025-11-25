Chofer provoca accidente en Monclova con camión de Pepsico

MONCLOVA, COAH.— El Fraccionamiento Monclova vivió una tarde bastante menos tranquila de lo habitual cuando un operador de la empresa refresquera Pepsico decidió poner a prueba su habilidad —o la falta de ella— al volante de un pesado camión cargado de burbujas, producto y, al parecer, exceso de confianza.

El protagonista de la función fue Gerardo Limón Saucedo, quien conducía un Freightliner de la refresquera y que, según los primeros reportes, terminó invadiendo el carril contrario como si las líneas amarillas fueran simples adornos sin propósito alguno.

Con una maniobra tan brusca como innecesaria, el operador terminó provocando un estruendoso impacto que sorprendió a vecinos y automovilistas.

La afectada fue Emily Dethzajanny Velázquez de la Rosa, quien conducía un Nissan Sentra de reciente modelo y que nada tenía que ver con la actuación improvisada del chofer de Pepsi. La joven circulaba correctamente por su carril cuando, sin previo aviso, el gigante refresquero decidió atravesarse en su camino, dejándole a su vehículo más abolladuras que un bote de aluminio maltratado.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance, confirmando que, aunque no hubo lesionados, el susto sí estuvo a la altura del impacto.

El responsable deberá enfrentar las consecuencias del ´choque burbujeante´, mientras el Sentra tendrá que pasar por una dolorosa pero necesaria sesión de taller.