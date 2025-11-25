Accidente vial en Monclova: mujer lesionada tras choque con taxi

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial ocurrido la tarde de este martes sobre la avenida Adolfo López Mateos, cerca de la colonia Barrera, dejó a una mujer lesionada y un saldo de considerables daños materiales.

El incidente involucró a un operador de la plataforma InDriver, quien no logró frenar a tiempo y colisionó por alcance contra un taxi que había reducido su velocidad para pasar un bordo.

El choque se registró cerca de las 13:00 horas, cuando el conductor del Chevrolet Aveo, identificado como Axel Uriel Lavador Castañeda, de 25 años, perdió el control de su vehículo y golpeó violentamente la parte trasera del Nissan March, propiedad de Ricardo Gil Medina, de 53 años, quien se encontraba realizando el servicio de transporte público.

La mujer que viajaba como pasajera en el Aveo, Jasmín Dávila, de 36 años, vecina de la colonia Misiones, sufrió lesiones por el impacto y fue rápidamente auxiliada por socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes la trasladaron con urgencia a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

De acuerdo con testigos y autoridades, el conductor del Aveo no pudo evitar la colisión debido a la reducción de velocidad que efectuó el taxista al acercarse al reductor de velocidad. Aunque no se reportaron otros lesionados, el accidente dejó daños significativos en ambos vehículos.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades. En tanto, el Aveo fue remolcado a un corralón tras solicitarse el apoyo de una grúa para su traslado.