Mario Chairez reporta daños en su auto tras choque en Las Flores

MONCLOVA, COAH.- Un conductor raudo e intrépido protagonizó un aparatoso accidente y se dio a la fuga la mañana de este viernes, luego de impactarse contra un vehículo que se encontraba debidamente estacionado sobre la avenida Chapultepec, en la colonia Las Flores. El percance se registró alrededor de las 08:30 horas, al exterior del domicilio marcado con el número 1513, en la esquina con la calle Leona Vicario.

De acuerdo con lo ocurrido, un automóvil de color rojo se estrelló de lleno contra la parte trasera de un Ford Escort modelo 2001, que se hallaba estático frente a la vivienda. El fuerte estruendo alertó a Mario Chairez, propietario del Escort, quien salió de inmediato para verificar lo ocurrido, pero sólo alcanzó a observar los daños, ya que el responsable había escapado del sitio a toda prisa.

El afectado señaló que su vehículo estuvo a punto de proyectarse contra la fachada de su casa debido a la fuerza del impacto. Ante la situación, solicitó el apoyo de un vecino, quien realizó el reporte a las autoridades. Minutos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y levantar el peritaje correspondiente.

Los oficiales realizaron recorridos por calles aledañas en un intento por ubicar al vehículo responsable; sin embargo, no fue posible localizarlo. Finalmente, recomendaron al afectado acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente y proceder legalmente contra quien resulte responsable.