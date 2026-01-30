Fuego en neumático de camión intermunicipal en Monclova

Un camión de transporte intermunicipal de Castaños presentó una falla mecánica que provocó que uno de sus neumáticos se incendiara mientras circulaba. El incidente ocurrió cuando la unidad de la ruta Castaños–Monclova avanzaba por el bulevar Santa Cecilia con dirección al sur, al incorporarse al bulevar Harold R. Pape, a escasos metros de la avenida Sidermex. De manera repentina, comenzó a salir humo de una de las llantas, lo que alertó al conductor y a los pasajeros.

Ante la situación, los usuarios descendieron rápidamente del camión para ponerse a salvo, mientras que el chofer logró controlar de forma inicial el fuego, evitando que las llamas se propagaran a otras partes de la unidad. Aun así, una densa nube de humo invadió el interior del camión, generando alarma entre quienes se dirigían a sus actividades cotidianas.

El incidente y la respuesta de las autoridades

Minutos después arribaron elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes realizaron una inspección completa, enfriaron el área afectada y descartaron cualquier riesgo adicional. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores.

Reacciones de los usuarios del transporte

El hecho no pasó desapercibido entre los usuarios del transporte, ya que ocurre meses después de que autoridades de Castaños anunciaron presuntas mejoras al servicio urbano. Para muchos ciudadanos, el incidente volvió a poner sobre la mesa el cuestionamiento sobre el estado mecánico de algunas unidades, que aseguran siguen operando en condiciones poco confiables.

Preocupaciones sobre la seguridad en el transporte

La situación reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte intermunicipal, un servicio del que dependen diariamente decenas de trabajadores y estudiantes de la región.