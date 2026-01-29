Intenta repetir tragedia familiar

MONCLOVA, COAH.- Lo ocurrido en el domicilio de la calle Jamaica ya no es visto por los vecinos de la colonia San Miguel como una simple coincidencia. Para muchos, la casa quedó marcada desde el mes de mayo del año 2025, cuando José Ángel Oyuela decidió quitarse la vida en el interior del inmueble, dejando una herida que jamás cerró.

La noche del pasado miércoles, el expediente pareció reabrirse. Lester ´N´, hermano de José Ángel y de apenas 17 años, fue encontrado en una escena inquietantemente similar, utilizando el mismo punto de la vivienda y el mismo método, como si algo invisible lo hubiera guiado.

La señora Vicky, madre de ambos, logró intervenir a tiempo y evitó que la tragedia se consumara nuevamente. Sin embargo, desde ese momento, los presentes aseguran que el ambiente dentro de la casa cambió por completo.

Policías y socorristas permanecieron en la vivienda mientras el joven era estabilizado en la sala. Algunos testigos afirmaron sentir un frío repentino, pese a que no había corrientes de aire ni ventanas abiertas.

El hecho más perturbador surgió horas después, al analizar una fotografía tomada durante la intervención. En la imagen, al fondo del encuadre, aparece la silueta de un joven con cachucha, observando la escena desde la penumbra.

Aunque se dijo que la figura era José Ángel, el joven fallecido, presente en el lugar donde puso fin a su existencia, se descartó de inmediato, indicando que era el hermano más pequeño de Lester 'N'.

Vecinos aseguran que desde mayo se escuchan ruidos, pasos y murmullos durante la madrugada. Para ellos, José Ángel no se fue del todo y su presencia habría evitado que la tragedia volviera a cobrarse otra vida. Pero en la colonia San Miguel, muchos creen que ese expediente aún no se ha cerrado.