Agresión con arma en Monclova: interviene la policía

MONCLOVA, COAH.- Un conflicto entre adolescentes que comenzó con agresiones y amenazas estuvo por salirse de control la tarde de este jueves, luego que presuntamente se utilizó un arma de fuego para amagar a un menor, situación que provocó una intensa movilización de la Policía Municipal en calles de la colonia Obrera Sur.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas sobre la calle Secundaria 7, entre Juan Gil y Pino Suárez, donde Gael N, de 15 años de edad, fue interceptado por los tripulantes de un automóvil Dodge Challenger color rojo. Los jóvenes arribaron hasta un negocio del sector con la clara intención de confrontarlo.

De acuerdo con la información recabada, los ocupantes del vehículo descendieron y comenzaron a agredir física y verbalmente al adolescente. La situación se tornó crítica cuando uno de los agresores presuntamente sacó un arma de fuego y apuntó al menor, generando temor entre quienes presenciaron el altercado.

Ante la delicadeza del caso, la madre de Gael N solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades, arribando al sitio varias unidades de la Policía Municipal. El menor fue resguardado junto a su madre mientras los oficiales recababan información sobre lo ocurrido.

Como parte de las acciones preventivas, los elementos municipales se trasladaron a la vivienda de uno de los presuntos agresores, a quien el afectado identificó plenamente. Posteriormente, acudieron también al negocio del padre de otro de los involucrados, con el objetivo de informar a los adultos sobre la conducta de sus hijos y advertirles de las posibles consecuencias legales. Uno de los jóvenes negó el hecho de portar algún tipo de arma.

Las autoridades señalaron que la intervención buscó evitar que el conflicto escalara a hechos más graves, especialmente por la presunta participación de un arma de fuego en un pleito entre menores de edad. El caso quedó bajo seguimiento, exhortando a las familias a mantener vigilancia y a canalizar cualquier diferencia por la vía legal.