Accidente vial en Castaños: joven conductora vuela su camioneta

CASTAÑOS, COAH.– Un aparatoso accidente vial encendió las alertas la madrugada de este viernes, luego que una joven conductora perdiera el control de su vehículo y terminara volcando a orillas del bulevar Santa Cecilia. Los hechos se registraron en el cruce del bulevar Santa Cecilia con el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de una estación de servicios, donde testigos reportaron la volcadura de una camioneta que quedó sobre su costado tras el percance.

En el lugar fue localizada una camioneta Mazda Tribute LX V6, modelo 2001, color azul, la cual era conducida por Gloria Cristiana Reyna Cruz, de 21 años de edad, con domicilio en la colonia Guerrero de Monclova. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la joven circulaba de sur a norte y, al aproximarse al puente del cruce mencionado, perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcando.

Durante su trayectoria, el vehículo causó daños en una malla ciclónica instalada en el área, dejando como saldo únicamente pérdidas materiales. A pesar de lo aparatoso del accidente, la conductora no presentó lesiones, lo que evitó una tragedia mayor. Paramédicos de Bomberos de Castaños acudieron al sitio para valorarla, confirmando que no requería traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para retirar la unidad dañada.