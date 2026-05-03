Intervención policial en Monclova tras denuncia de agresión a menor

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal se registró la noche de este sábado en la colonia Héroes del 47, luego que una menor de edad solicitó auxilio al señalar presuntas agresiones dentro de su propio hogar.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas, cuando una niña de aproximadamente nueve años logró salir de su domicilio y acudir con un vecino, a quien le pidió ayuda tras asegurar que su padrastro la agredía físicamente y que además incurría en conductas indebidas.

La situación encendió las alarmas entre los habitantes del sector, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades. En cuestión de minutos, elementos preventivos arribaron al domicilio ubicado en el cruce de las calles Álamo y Purísima, donde intentaron entrevistarse con los ocupantes.

Sin embargo, pese a insistir en repetidas ocasiones, nadie respondió al llamado de los oficiales, por lo que se presume que el señalado evitó el contacto para no enfrentar a la autoridad, impidiendo que se realizara una detención en el momento.

Ante la gravedad de los señalamientos, los uniformados procedieron a elaborar el informe correspondiente y canalizar el caso a las instancias competentes, a fin de que se inicien las investigaciones formales y se dé seguimiento puntual a la denuncia. Asimismo, se informó que la menor será valorada por autoridades especializadas para determinar su situación y, de ser necesario, garantizar su resguardo y protección.

El caso generó inquietud entre vecinos, quienes destacaron la importancia de actuar con rapidez ante cualquier señal de riesgo, recordando que una llamada oportuna puede marcar la diferencia en la seguridad de un menor.