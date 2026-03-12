Accidente en Monclova: camioneta causa daños materiales

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque se registró la tarde de ayer sobre la avenida Revolución Mexicana, luego que un conductor que circulaba a exceso de velocidad terminara impactándose contra un camión repartidor, provocando daños materiales valuados en varios miles de pesos.

El percance ocurrió a la altura del Fraccionamiento Aguilar, minutos antes de las 16:00 horas, lo que generó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con el reporte elaborado por las autoridades, el conductor de una camioneta Ford Lobo en color blanco circulaba por el bulevar Revolución Mexicana sin la debida precaución y presuntamente excediendo los límites de velocidad permitidos.

Al aproximarse al cruce con la avenida Gustavo Díaz Ordaz, el automovilista intentó frenar al llegar al semáforo que regula la circulación en ese punto, pero ya no logró detener la marcha de la unidad.

Debido a ello terminó impactándose contra la caja de un camión repartidor de refrescos de tres toneladas y media que circulaba por la vía en ese momento.

Tras el fuerte golpe, la camioneta fue la unidad que resultó con mayores daños, principalmente en la parte frontal, mientras que el camión repartidor presentó afectaciones menores en su caja.

A pesar de lo aparatoso del accidente, autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron pérdidas materiales.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, entrevistar a los conductores involucrados y realizar el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del choque.

Luego de revisar los daños ocasionados, ambas partes optaron por dialogar en el lugar con el fin de llegar a un acuerdo para cubrir los gastos de reparación de las unidades involucradas.