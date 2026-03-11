Pelea entre vecinas en Monclova termina con joven lesionada

MONCLOVA, COAH.— Una fuerte riña entre vecinas terminó en una violenta agresión la noche de ayer en la colonia Del Río, donde una joven resultó lesionada en la cabeza luego de ser atacada con un objeto contundente en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Manzanos, justo frente a los domicilios de ambas involucradas, donde según relataron vecinos del sector, la discusión entre las dos mujeres comenzó con insultos que rápidamente escalaron hasta convertirse en una pelea.

Testigos señalaron que la disputa se originó por viejas rencillas entre ambas, las cuales finalmente estallaron cuando coincidieron afuera de sus viviendas.

Durante el enfrentamiento, la presunta agresora tomó un objeto contundente con el que golpeó en repetidas ocasiones a la joven, provocándole una herida visible en la cabeza que comenzó a sangrar, lo que generó alarma entre los habitantes del sector.

Ante la violenta escena, vecinos decidieron solicitar el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias, temiendo que la situación pudiera terminar en consecuencias aún más graves.

Elementos de Seguridad Pública Municipal se movilizaron hasta el lugar tras recibir el reporte, encontrando rastros del altercado y a familiares de la víctima, quienes ya se encontraban auxiliando a la joven.

Debido a la lesión y al sangrado que presentaba, personas cercanas decidieron trasladarla de inmediato en un vehículo particular a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica y se descartaran lesiones de mayor gravedad.

Mientras tanto, la presunta agresora logró retirarse del lugar antes de la llegada de los uniformados, evitando ser detenida en el momento de los hechos.

Los oficiales realizaron recorridos de vigilancia en los alrededores con la intención de localizar a la señalada, aunque hasta el cierre del reporte no se confirmó su aseguramiento.

El incidente volvió a evidenciar cómo los conflictos vecinales pueden escalar rápidamente hasta convertirse en hechos violentos que alteran la tranquilidad de los sectores habitacionales.